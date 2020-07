Fabrikada facia!

Dün saat 11.15 sularında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 108 işçi yaralandı. Patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, şiddetli patlama kentin birçok ilçesinde de hissedildi, hatta vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hemen bölgeye hareket etti. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlama sesleri kentin her yerinden duyuldu. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. Bölgede ilk açıklamayı öğleden sonra 15.40'ta yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımız 5 hastanemize nakledildi. Yaralılarımızın 16 tanesi taburcu edildi. 1 kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok" dedi.

ZEHİRLİ GAZ UYARISI

BAKAN Koca havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit, sülfürdioksit gibi gazlar bulunduğunu hatırlatarak, "O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını ve kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.





20 KİSİ İSE GELMEMİS

FABRİKADA çalışan sayısının güvenlikle birlikte 186 olduğunu dile getiren Koca, "Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde olduğu için. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 60 civarında ama 15, hatta 20'ye yakın kişinin erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor" bilgisini paylaştı.



"AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam ettiğini belirtirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da şöyle konuştu: "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerini tek tek hane ziyaretlerine başladık. Gerek sosyal yardımlar gerekse sosyal hizmetlerle ailelerimizin yanındayız."

Konya Ovası Sulaması Hizmete Alma Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar