Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Temmuz Cumartesi hava durumu....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 4 Temmuz Cumartesi hava durumu....

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Hangi illerde sıcaklıklar artacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Temmuz Perşembe hava durumu...

04.07.2020, 09:25