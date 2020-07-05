  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Gülüşünüz özgüveninizi olumlu etkiliyor

Gülüşünüz özgüveninizi olumlu etkiliyor

Gülüşünüz özgüveninizi olumlu etkiliyor
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Gülüş dizaynının insana ayrı ve takdir edilesi bir özgüven verdiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, "Özgüven eksikliği bir insanın doğası gereği en önemli içgüdüsüdür. Eksikliği ya da tatminsizliği stres sebebidir. Organik sebepli hastalıklara açık hale gelen kişilerin ise, yaşam kalitesi azalır, hayat enerjileri yok olur" dedi.

MUTLULUKLA İLİŞKİLİ SAĞLIKLI
dişleri sadece estetik amaçlı yaptırmanın halk arasında tavsiye edilmemesi görüşüne katılmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Eğer kişiler gülüşlerinden memnun değillerse ve mutsuzlarsa, zaten sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün değildir. Mutluluk ve gülümsemek her türlü sıkıntı ile mücadelenin baş ilacıdır. En iyi şartlara bile sahip olsanız hayattan zevk almazsınız. Bu yüzden eğer gerekiyorsa, gülüş dizaynı psikolojik iyileşmeye katkı yapan bir tedavidir" şeklinde konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gülüşünüz özgüveninizi olumlu etkiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA