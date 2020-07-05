Gülüşünüz özgüveninizi olumlu etkiliyor

Gülüş dizaynının insana ayrı ve takdir edilesi bir özgüven verdiğini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, "Özgüven eksikliği bir insanın doğası gereği en önemli içgüdüsüdür. Eksikliği ya da tatminsizliği stres sebebidir. Organik sebepli hastalıklara açık hale gelen kişilerin ise, yaşam kalitesi azalır, hayat enerjileri yok olur" dedi.



MUTLULUKLA İLİŞKİLİ SAĞLIKLI

dişleri sadece estetik amaçlı yaptırmanın halk arasında tavsiye edilmemesi görüşüne katılmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Eğer kişiler gülüşlerinden memnun değillerse ve mutsuzlarsa, zaten sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün değildir. Mutluluk ve gülümsemek her türlü sıkıntı ile mücadelenin baş ilacıdır. En iyi şartlara bile sahip olsanız hayattan zevk almazsınız. Bu yüzden eğer gerekiyorsa, gülüş dizaynı psikolojik iyileşmeye katkı yapan bir tedavidir" şeklinde konuştu.

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