Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 5 Temmuz Çarşamba hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 5 Temmuz Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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