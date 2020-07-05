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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 5 Temmuz Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyi,Kütahya, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Temmuz Pazar hava durumu....

05.07.2020, 09:34