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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 5 Temmuz Pazar hava durumu...

! 'den son dakika yağış uyarısı! İşte 5 Temmuz Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile ve 'ın kuzeyi,, ve Trabzon'un iç kesimleri, , , ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Temmuz Pazar ....

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 5 Temmuz Pazar hava durumu...

05.07.2020, 09:34

Hangi illerde yağış bekleniyor? ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 5 Temmuz Çarşamba ...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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