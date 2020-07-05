Koronavirüse karşı altın maske takıyor

Hindistanlı iş adamı Shankar Kurhade, korona virüsten korunmak için altından maske yaptırdı. Yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske takan Kurhande, maskenin ağırlığının ise 55 gram olduğunu söyledi.
ALTIN MASKE İLE ÖNLEM
Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde yaşayan Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti.
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