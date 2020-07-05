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Haberler Yaşam Koronavirüse karşı altın maske takıyor

Koronavirüse karşı takıyor

'da Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 3 bin 870 dolarlık maske yaptırdı.

Koronavirüse karşı altın maske takıyor

05.07.2020, 18:39

Hindistanlı iş adamı Shankar Kurhade, korona virüsten korunmak için altından maske yaptırdı. Yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske takan Kurhande, maskenin ağırlığının ise 55 gram olduğunu söyledi.

ALTIN MASKE İLE ÖNLEM

Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde yaşayan Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti.

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