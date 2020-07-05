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Koronavirüse karşı altın maske takıyor

Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 3 bin 870 dolarlık maske yaptırdı.

05.07.2020, 18:39