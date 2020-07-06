KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 ÖSYM KPSS başvuru ekranı...

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi ne zaman? gibi soruları memur adayları tarafından araştırılıyor. 30 Haziran'da başlayan başvurular için süre devam ediyor. İşte 2020 ÖSYM KPSS ile ilgili detaylar...

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

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ÖSYM KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 80,00 TL,

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 55,00 TL,

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 80,00 TL olarak belirlendi.

ÖSYM'DEN ADAYLAR İÇİN FOTOĞRAF GÜNCELLEMESİ KOLAYLIĞI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sınav başvurusu yapacak adayların fotoğraf güncellemesini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online gerçekleştirebileceklerini açıkladı.



ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, adayların başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti. Şubatta ÖSYM AİS mobil uygulamasını adayların kullanımına sunduklarını hatırlatan Aygün, şunları kaydetti:

"Adaylarımız başvuru işlemleri başta olmak üzere tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Adaylarımız için önemli bir yeniliğimizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden fotoğraflarını kendileri güncelleyebilecekler. T.C. Kimlik Kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."

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