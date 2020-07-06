Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 6 Temmuz Pazartesi!

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün 10.00'da izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Faili meçhul pek çok cinayeti aydınlığa kavuşturan Müge Anlı ve ekibi, Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un dosyasını da ele aldı. İkranur öldü mü öldürül mü? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası Müge Anlı ile Tatlı Sert'te...

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MÜGE ANLI'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, cuma günü canlı yayında yaşananlar sonrası çılgına döndü. Sinop'ta yaşanan akılalmaz yangın sonrası ortadan kaybolan Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve Ramazan Özkaya'ya ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya'nın attığı mesajlara ulaştı. Erdal Özkaya'nın yeğeninden olayı araştıran Teğmen ve Müge Anlı'nın ekibinden FETÖ'cüler diye şikayetçi olmasını istediği ortaya çıktı. Okudukları sonrası şoke olan Müge Anlı, canlı yayında çılgına döndü.

Parka gitmek için evden çıktığında annesinin elinden kaçarak kayıplara karışan otizimli Yusuf yapılan arama çalışmalarında sulama kanalında ölü olarak bulunmuştu. Otizimli ççocukların suya karşı farklı bir tepkisinin olması nedeniyle benzer vakaların çok yaşandığına dikkat çekilerek dün Yusuf'la birlikte aranan bir diğer çocuk Melek Memiş'inde cansız bedenine evine 6 km uzaklıkta sazlık bir alanda ulaşıldı. İkranur ölümüyle ilgili her ihtimali değerlendiren savcılığın talimatıyla harekete geçen olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri İkranur'un kaybolduğu yer olan Harmanyeri mevkiiyle cesedinin bulunduğu Adaköy deresi arasında delil bulabilmek için arama çalışması yaptı. 1987 yılında henüz üç yaşındayken bankacı Mustafa Bey'e evlatlık verilen kızı Füsun'un bulunması için yayına gelen Behiye Hanım'a dakikalar içinde kızının bulunduğu müjdesi verildi. Füsun Hanım'ın annesiyle görüşmek istemediğini söyledi. Füsun Hanım telefonla yayına bağlandı. 36 yaşında olduğunu bu saate kadar aranmadığı için yeni bir kişiyi ailesine katmak istemediğini annesini görmek istemediğini ifade etti. Müge Anlı Erdal'ın evindeki yangında 302 çuvalın tek tek incelendiğini mükemmel bir rapor hazırlandığını belirtti. Denizli'de yaşayan Levent Karaduman'ın ortadan kaybolması hakkında Abdullah Karagöz'ün ihbarı ve ifadesinin önem kazandığını polisin Abdullah Karagöz'ün ifadesini aldığını söylendi.