Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yer verdiği konu ve konuklarla gündeme damgasını vuruyor. Müge Anlı'nın dün yayınlanan bölümünde ise Denizli'de yaşayan ve 7 yıldır ailesinin haber alamadığı Levent Karaduman olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Aile cinayet şüpheleri olunca Müge Anlı'ya başvurdu ve kuzen Ali Osman Sepetçi gözaltına alındı. Denizli'deki bir kuyuda bulunan ceset parçaları üzerine kuzen Sepetçi cinayeti itiraf etti. İşte 7 Temmuz Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER YAŞANDI?

7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman öldürülüp gömüldü mü? Levent Karaduman'ı arama çalışmalarından ne çıktı? Evinde yangın çıktı, oğlu, eşi ve anneannesi kayboldu! O kumpas kurup iftira atmaya kalkıştı! Erdal Özkaya önce adliye sonra karakolda ifade verdi! 3 kişinin kaybolduğu Sinop'taki yangınla ilgili gelişmeler!

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı Ali Osman Sepetçi'nin dün sabah gözaltına alındığını açıkladı. Ali Osman gözaltına alınırken sorulan tüm soruları yanıtsız bıraktı. Aile teyzelerinin adına ve teyzekızlarının adına çok üzüldüğünü dile getirdiler.

Müge Anlı Denizli Emniyetinin şu an Denizli'nin Ali Osman'ın köyünde araştırma yaptığını polisin öldürülüp gömüldüğünü düşündüğünü açıkladı. İsmi açıklanmayan Erdal'ın görüştüğü kadın yayına telefonla bağlandı. İsmini açıklanmayan kadın Erdal ile yangından 3 ay sonra görüştüğünü ilk Erdal'ın kendisine istek attığını evdeki altınlarını halasının oğlunun çaldığını, umre dönüşü trafik kazası yapıp birinin ölümüne neden olduğunu bu yüzden tutuklanacağını kendisine söylediğini aktardı. İsmi açıklanmayan kadın Erdal ile bir kez yüz yüze geldiğini bir dakika sürdüğünü korktuğu için görüşmeyi kestiğini sözlerine ekledi.

Müge Anlı bu iddiaların Erdal'a sorulduğunu ve Erdal'ın kabul ettiğini söyledi. İkranur'un ölümü ile ilgili İcilli Köyünde herkesin ifadelerinin alındığı mobese kameralarının kayıtlarının alındığı hatta cinayet şüphesiyle tüm delilleri alınması ve korunması adına çok sıkı bir çalışmanın yapıldığı belirtildi. Bölgede bir kulübe olduğu kulübenin çok iyi incelendiği içinde bir takım eşyaların olduğu ve küçük kızın cesedinin bulunduğu dereye yakın olduğu ifade edildi.