ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, adayların başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalıştıklarını belirtti. Bu kapsamda sistemde geçerli fotoğrafı bulunmayanlar AİS üzerinden fotoğraflarını güncelleyebilecekler. Peki ÖSYM AİS fotoğraf güncelleme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM AİS FOTOĞRAF GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) fotoğrafı güncel olmayanlar, fotoğraf güncellenmesi için başvuru merkezlerine gitmeden sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını henüz edinmemiş adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunan geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını, başvuru merkezleri aracılığıyla güncelleyebilecekleri gibi Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerdir.

KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 ÖSYM KPSS başvuru ekranı...