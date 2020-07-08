  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam 3 yaşındaki kıza sigara içiren kadın gözaltında

3 yaşındaki kıza sigara içiren kadın gözaltında

Küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan isimli kadın takipçilerini isyan ettirdi. Şikayetler üzerine savcılık tarafından hakkında soruşturma başlatılan Aşçı gözaltına alındı.

3 yaşındaki kıza sigara içiren kadın gözaltında
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül Aşçı, büyük tepki çekti. Küçük kızı kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül Aşçı, dün adresine giden İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'BEN ZEHİR İÇMEM'
Görüntülerde, Betül Aşçı kahkahalarla küçük kıza sigarayı nasıl içmesi gerektiğini anlatıyor. Küçük kızın rahatsız olmasına ve 'ben zehir içmem' deyip geri kaçmasına rağmen Aşçı, 'içersin, güzel içersin' diyerek kuzenini zorluyor.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

3 yaşındaki kıza sigara içiren kadın gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA