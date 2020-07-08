3 yaşındaki kıza sigara içiren kadın gözaltında

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül Aşçı, büyük tepki çekti. Küçük kızı kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül Aşçı, dün adresine giden İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'BEN ZEHİR İÇMEM'

Görüntülerde, Betül Aşçı kahkahalarla küçük kıza sigarayı nasıl içmesi gerektiğini anlatıyor. Küçük kızın rahatsız olmasına ve 'ben zehir içmem' deyip geri kaçmasına rağmen Aşçı, 'içersin, güzel içersin' diyerek kuzenini zorluyor.



