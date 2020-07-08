Cenazeye giden araçta iki kisi yaşamını yitirdi

Uşak'ta cenazeye gitmek için yola çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Kaza, Banaz Derbent Kavşağı'nda yaşandı. Fatih Yıldız bir yakınının cenazesi için Çorum'dan İzmir'e gitmek için yola çıktı. Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta karı-koca olan Asim Mertoğlu ve Arşimet Mertoğlu hayatını kaybetti. Sürücü Yıldız ve Meliha Yıldız ise ağır yaralandı.

MEHMET KAVAS