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Çileli yaşamı mutluluğa dönüştü

Diş rahatsızlığı yaşayan Samet Öztürk'ün (21) bir süre sonra çene kemiğinde tümör ortaya çıktı ve yüzünün sol tarafını tamamen kaplayan yarım kilogram ağırlığındaki tümör nedeniyle hayatı kabusa döndü.

Çileli yaşamı mutluluğa dönüştü
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Öztürk, bacağından yapılan kemik ve doku nakliyle tümörden kurtularak sağlığına kavuştu. Çok zor günler geçirdiğini belirten Aydınlı genç, "Sokağa çıkamıyordum. İnsan kendinden tiksinir ya öyleydi. Ameliyat sonrası çok mutlu oldum. Uzun zamandır ayrı kaldığım futbola geri dönmek istiyorum" dedi.


MEHMET KAVAS

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