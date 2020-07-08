Çileli yaşamı mutluluğa dönüştü

Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Öztürk, bacağından yapılan kemik ve doku nakliyle tümörden kurtularak sağlığına kavuştu. Çok zor günler geçirdiğini belirten Aydınlı genç, "Sokağa çıkamıyordum. İnsan kendinden tiksinir ya öyleydi. Ameliyat sonrası çok mutlu oldum. Uzun zamandır ayrı kaldığım futbola geri dönmek istiyorum" dedi.





MEHMET KAVAS