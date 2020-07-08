İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 8 Temmuz Çarşamba hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük'ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), Ordu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, Rize, Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.