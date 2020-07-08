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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 8 Temmuz Çarşamba hava durumu...

İzmir ! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 8 Temmuz Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir ve Ege'de yağış var mı? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, 'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Adana ve K. Maraş'ın kuzeyi, Malatya, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Erzincan, Kars ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük'ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), , Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, , Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! 8 Temmuz Çarşamba hava durumu...

08.07.2020, 09:09

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), 'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Düzce, Karabük'ün batısı, Kastamonu kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/ m2), , Giresun, Trabzon'un batı ve doğu çevreleri, , Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa), İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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