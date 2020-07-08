AYDIN'DA sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı bu günlerde, vatandaşlar sokağa çıkmaya çekinirken; tarım işçileri, döner ve kokoreç ustaları ise, kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi veriyor. Tarım işçileri günde yaklaşık 8 saat güneş altında yevmiyelerini kazanırken, döner ve kokoreç ustaları ise, kızgın ateşin bulunduğu ocak başında ter dökerek sıcak havada zor anlar yaşıyor.
MEHMET KAVAS
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