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Haberler Yaşam Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi
Giriş Tarihi: 8.7.2020

AYDIN'DA sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı bu günlerde, vatandaşlar sokağa çıkmaya çekinirken; tarım işçileri, döner ve kokoreç ustaları ise, kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi veriyor. Tarım işçileri günde yaklaşık 8 saat güneş altında yevmiyelerini kazanırken, döner ve kokoreç ustaları ise, kızgın ateşin bulunduğu ocak başında ter dökerek sıcak havada zor anlar yaşıyor.

MEHMET KAVAS

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