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Haberler Yaşam Kayıp reklamcının cesedi kuyudan çıktı

Kayıp reklamcının cesedi kuyudan çıktı

Kayıp reklamcının cesedi kuyudan çıktı
Giriş Tarihi: 8.7.2020

DENİZLİ'DE Merkezefendi ilçesi Servergazi mahallesinde 7 yıl önce ortadan kaybolan, eşinden ayrılmış ve bir çocuk babası Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S'nin (31) Baklan'da evinin arkasındaki 17 metrelik su kuyusunda bulundu. Ali Osman S'nin sorgusu sürerken, parçalanarak su kuyusuna atılan ceset, yaklaşık 17 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN

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