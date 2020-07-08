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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 8 Temmuz Çarşamba!

Denizli'de yaşayan ve kendisinden 7 yıldır haber alınmayan Levent Karaduman'a ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşıldı. Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan kuzen Ali Osman Sepetçi sorgusunda her şeyi itiraf etti. Karaduman cinayeti ile ilglii son dakika gelişmeleri neler? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün Atv'de seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 8 Temmuz Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

08.07.2020, 10:04