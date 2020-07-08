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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 8 Temmuz Çarşamba!

ile Tatlı Sert canlı izle 8 Temmuz Çarşamba!

Denizli'de yaşayan ve kendisinden 7 yıldır haber alınmayan 'a ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşıldı. şüphesi ile gözaltına alınan kuzen Ali Osman Sepetçi sorgusunda her şeyi itiraf etti. Karaduman cinayeti ile ilglii son dakika gelişmeleri neler? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün Atv'de seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 8 Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 8 Temmuz Çarşamba!

08.07.2020, 10:04

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Levent Karaduman cinayeti ile ilgili bilinmeyenler neler? İşte 8 Temmuz Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman öldürülüp gömüldü mü? Levent Karaduman'ı arama çalışmalarından ne çıktı? Evinde yangın çıktı, oğlu, eşi ve anneannesi kayboldu! O kumpas kurup iftira atmaya kalkıştı! Erdal Özkaya önce adliye sonra karakolda ifade verdi! 3 kişinin kaybolduğu Sinop'taki yangınla ilgili gelişmeler! Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında yaşanan sıcak gelişme!

Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya'nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi?

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