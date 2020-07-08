Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Levent Karaduman cinayeti ile ilgili bilinmeyenler neler? 7 gündür haber alınamayan ve yürüyerek Manisa'ya kadar giden Ayhan Çiğnitaş'ın ailesi ile kavuşma anı Müge Anlı'da! İşte 8 Temmuz Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

7 yıl önce kaybolan Levent Karaduman öldürülüp gömüldü mü? Levent Karaduman'ı arama çalışmalarından ne çıktı? Evinde yangın çıktı, oğlu, eşi ve anneannesi kayboldu! O kumpas kurup iftira atmaya kalkıştı! Erdal Özkaya önce adliye sonra karakolda ifade verdi! 3 kişinin kaybolduğu Sinop'taki yangınla ilgili gelişmeler! Levent Karaduman'ı arama çalışmalarında yaşanan sıcak gelişme!

Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? Erdal Özkaya'nın kumpas planı! Neden paniğe kapıldı? Niçin iftira atmak istedi?