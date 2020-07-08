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Haberler Yaşam Polis abilerinden doğum günü sürprizi

Polis abilerinden sürprizi

Polis abilerinden doğum günü sürprizi
Giriş Tarihi: 8.7.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ömer Taha, unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaşadı. Minik Ömer'in pandemi döneminde evden dışarı çıkmadığı ve polisler gelir diye tedirgin olduğunu öğrenen polis ekipleri, Ömer'e doğum günü sürprizi yaptı. Polisler, Ömer Taha'ya hikaye kitaplarından oluşan okuma seti, boya kalemi ve boyama kitabı hediye etti.

MEHMET KAVAS

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