İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artarken hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 9 Temmuz Perşembe hava durumu...
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! 9 Temmuz Perşembe hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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