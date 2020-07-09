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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! 9 Temmuz Perşembe hava durumu...

! 'den şiddetli yağış uyarısı! 9 Temmuz Perşembe hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve ( dışında) ile , 'nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 9 Temmuz Perşembe ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! 9 Temmuz Perşembe hava durumu...

09.07.2020, 09:09

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar artarken hangi illerde yağış bekleniyor? bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 9 Temmuz Perşembe ...

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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