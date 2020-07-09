Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bu sene koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek olan bayram için hazırlıklar başladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurbanlık küçükbaş fiyatları ne kadar? Kurbanlık büyükbaş fiyatları ne kadar? Marketlerde kurbanlık fiyatları ne kadar?

KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında, Türkiye'de 81 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın, insanımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte, ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla beraber bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirledik."

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI!

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI!

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira

Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira

A101 KURBANLIK FİYATLARI!

Kurbanlık büyükbaş 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL

Açıklama:

Büyükbaş kurbanlık hisse kemiksiz ve minimum 20 kilogramdır.

Büyükbaş hisse 1/7 oranındadır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe, kemik kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık danaların yürek, ciğer ve böbrekleri her koliye 1/7 oranında konulacaktır.

Kurbanlık Karaman koç en az 16 kg 1,295,00 TL'den satışa sunulacak.

Açıklama:

Kurbanlık koçlar, minimum 16 kilogramdır.

4 temel parçaya bölünerek tam ve kemikli şekilde özel poşetli koliye konulacaktır.

Bağırsak, deri, kelle, paça, işkembe kurban sahibi adına Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. İlgili bağış makbuzları kutuların içerisinde kurban sahibine ulaştırılacaktır. Kurbanlık koçların yürek, ciğer, böbrek, dalak ve kuyruk yağlarının tamamı her koliye konulacaktır."

A101 kurbanlık siparişi nasıl verilir?

A101'in online sitesinden İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabiliyorsunuz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

2019 yılında A101'de kurbanlık fiyatları nasıldı:

A101 14 kiloluk Karaman Koç kurbanlık fiyatı 1.195 lira olarak açıklanmıştı. A 101'de kurbanlık dana fiyatı ise 20 kilo et için 1.345 lira olarak açıklanmıştı. Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapıldı.

BİM KURBANLIK FİYATLARI!

2020 BİM kurbanlık fiyatları henüz açıklanmadı.

BİM'de sipariş verilen kurbanlıklar kesilip parçalara ayrılmış şekilde koliyle adrese teslim ediliyor.

BİM'de kurbanlıklar özenle seçilir.

Kesimler dini usüllere uygun bir şekilde zamanında yapılır.

Kesim ve paketleme işletmeleri özenle seçilir.

Veteriner hekimlerin kontrolünde kesim yapılır.

Kurban kolileri özenle hazırlanır.

Güvenli sevkiyat yapılır.

Diyanet işleri başkanlığının iznine tabidir ve bu izinleri de almıştır.