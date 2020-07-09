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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 9 Temmuz Perşembe!

ile Tatlı Sert canlı izle 9 Temmuz Perşembe!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün atv'de seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki bugün 'da neler yaşanacak? İşte 9 Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 9 Temmuz Perşembe!

09.07.2020, 09:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,09:50

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün canlı yayınlanan programda; 7 gün önce mobilya atölyesinden çıkıp kaybolmuştu. Her şeyini bıraktı, kayıplara karıştı! Ailesi günlerce onu aradı! Ayhan Çiğnitaş bulundu. Peki bugün Müge Anlı'da neler yaşanacak? İşte 9 Temmuz Perşembe Müge Anlı canlı izleme sayfası....

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

36 yaşındaki kuzeni Levent Karaduman'ın cinayetiyle ilgili Ali Osman Sepetçi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evinin bahçesindeki kuyuda insan kemiklerinin bulunduğu Ali Osman Sepetçi'nin babası Orhan Sepetçi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Reklamcı Levent Karaduman 2013 yılında Denizli'de kaybolmuştu. Hayatından endişe edilen Levent Karaduman'ın kaybında oklar teyze oğlu Ali Osman Sepetçi'yi gösteriyordu.Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, yaptıkları incelemeler ve elde ettikleri deliller sonucunda dün Levent Karaduman'ın kuzeni Ali Osman Sepetçi ve babası Orhan Sepetçi'yi gözaltına alındı.Levent Karaduman'a ait kemikler Ali Osman Sepetçi'nin babası Orhan Sepetçi'ye ait Hadim köydeki evlerinin bahçesindeki arama çalışmalarında insan kemiği bulundu. Ali Osman Sepetçi 7 yıl sonra tutuklandı.

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