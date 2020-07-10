Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 10 Temmuz Cuma!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da dün; Habibe Eraydın, kaçırılan kızı Fatma Eraydın için Müge Anlı'ya geldi. 42 yaşındaki Gültekin Baştürk adında bir kişinin Fatma'yı kaçırdığını söyleyen anne, Müge Anlı'dan yardım istedi. İşte 10 Temmuz Cuma Müge Anlı canlı izleme sayfası...
MÜGE ANLI TATLI SERT CANLI İZLE
MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?
28 yaşındaki Fatma Eraydın ile ilgili sıcak gelişme. Habibe Eraydın, kaçırılan kızı Fatma Eraydın için Müge Anlı'ya geldi. 42 yaşındaki Gültekin Baştürk adında bir kişinin Fatma'yı kaçırdığını söyleyen anne, Müge Anlı'dan yardım istedi.
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