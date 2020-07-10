Öldüren yarışa 5 yıl ceza!

İngiltere Liverpol kentinde yaşayan İzmirli turizmci Mesut Alkır ile İngiliz eşi Johanna Alkır'ın 17 yaşındaki kızları Olivia Berna Alkır'ın ölümüne neden olan araç sürücüsü Edward Bell ile yarıştığı aracın sürücüsü Tom Quick, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeni Asır'a konuşan acılı baba Mesut Alkır, "Cezayı az bulduk, avukatlarımız itiraz ederek artırılmasını talep edecek Bu ölümlü kaza nedeniyle indirimsiz 5 yıl yatacaklar. Ancak kimin hayatının karşılığı 5 yıl ki?" dedi. İngiliz basınında da geniş yer alan kaza haberinde, ölen Olivia Berna Alkın'ın özellikle kanser hastalıkları ile ilgili sürekli yardım kampanyaları düzenleyen, yardımsever ve çevresinde sevilen biri olduğuna dikkat çekilmişti.

ARKA KOLTUKTAYDI

Kaza geçtiğimiz yıl Temmuz ayında İngiltere'nin Manchester kentindeki B5105 Karayolu Efenechtyd - Ruthin arasındaki güzergahta yaşanmıştı. Ruthin Ysgol Brynhyfryd Lisesi öğrenci başkanı olan Alkır, biri erkek 3 arkadaşı ile birlikte gezmek için buluşup, otomobille yola çıkmıştı. Alkır'ın içinde bulunduğu aracın sürücüsü bir arkada-şı ile yarış yaptıkları sırada karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada aracın sol arka koltuğunda oturan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, araç-ta bulunan 3 arkadaşından ikisi ağır yaralanmıştı.





TUTUKSUZ YARGILANIYORLARDI

İngiltere'de ailesi ile birlikte yaşayan İzmirli Olivia Berna alkır'ın trafik kazası sonucu ölümü İngiltere'deki yazılı ve görsel basında da ilk haber olarak verilirken, yaklaşık 1 yıldır süren duruşma sonlandı. Üçüncü duruşmaya tutuksuz gelen ve kazada yarış yaptıkları için kazanın olduğu tespit edilen iki aracın sürücüsü Edward Bell ile diğer araç sürücüsü Tom Quick'e yerel mahkeme tarafndan 5'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz olarak mahkemeye gelen iki sürücü aldıkları cezanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih ŞENDİL