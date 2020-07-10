“Türkiye salgın sürecinde insani yanını sergiledi”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Kovid-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak basın toplantısında konuşan ve Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı aldığını söyleyen Kluge, vaka yükü ve ölüm rakamlarının yüzde 75 azaldığını vurguladı. Kovid- 19 nedeniyle seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının başlamasıyla ilk seyahatini Türkiye'ye gerçekleştiren Kluge, "Her bir aile bazında, her bir ülke bazında tek tek bizler adına 'Post Kovid' dediğimiz döneme başlıyoruz. Bir atasözü der ki "İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ortaya çıkaracak olan ancak ve ancak krizlerdir, zor zamanlardır" Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ile göstermiştir" dedi. "Sizler Kovid-19 testlerine, tedavilerine mültecileri de dahil ederek insani yanınızı da sergilediniz. Bununla da kalmayıp 130'dan fazla ülkeye koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz" diyen Kluge, İstanbul'a ofis açacaklarını söyledi.

HEDEF İNSAN SAĞLIĞI

BASIN toplantısında "DSÖ ile işbirliği ve diyaloğu yeterli görüyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecinde her ay rutin telekonferansla bilgi alışverişi içinde bulunmuş olduk. Tabii ki DSÖ ile anlayış birliği ve hedefler açısından görüş farklılıklarımızın olmaması beklenemez. Pandemi sürecinde özellikle hızlı gelişen bir süreç. Bu süreçte uygulamaların farklı olması dünyada doğal. Bu uygulamaların farklılıkların önemli olan bilim süzgecinden geçiyor olmasıdır. Burada asıl hedef insan sağlığı ve temelde Kovid ile mücadele. DSÖ'nün yeni dönemde özellikle acil durumlarda daha proaktif bir yapıya dönmesini bekliyoruz."