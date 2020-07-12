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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz Pazar hava durumu...

! 'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte Pazar hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile 'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İşte Pazar ...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz Pazar hava durumu...

12.07.2020, 10:08

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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