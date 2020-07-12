Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İşte 12 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İşte 12 Temmuz Pazar hava durumu...

12.07.2020, 10:08