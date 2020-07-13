  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Alişan’a Bodrum kazığı!

’a kazığı!

Bin liralık şezlong fiyatıyla start verip, 140 liralık hamburgerle devam eden kazık sezonu, hız kesmeden devam ediyor. Bodrum'da cebi yanan son isim oldu. Şarkıcı, önceki gün bir mekanda 'ı dinlemeye gitti.

Alişan’a Bodrum kazığı!

13.07.2020, 09:08

Bin liralık şezlong fiyatıyla start verip, 140 liralık hamburgerle devam eden Bodrum kazık sezonu, hız kesmeden devam ediyor.

Bodrum'da cebi yanan son isim Alişan oldu. Şarkıcı, önceki gün bir mekanda Demet Akalın'ı dinlemeye gitti.

Akalın, ilk şarkısını söylerken Alişan'a hesap geldi. Neye uğradığını şaşıran şarkıcı, itiraz edince "Bizde böyle" cevabı aldı. 50 saniyede 4 bin lira hesap ödeyen Alişan, "Hesap krizi diye bir şey yok ortada büyük bir saygısızlık var" diyerek isyan etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alişan’a Bodrum kazığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA