Alişan’a Bodrum kazığı!

Bin liralık şezlong fiyatıyla start verip, 140 liralık hamburgerle devam eden Bodrum kazık sezonu, hız kesmeden devam ediyor.





Bodrum'da cebi yanan son isim Alişan oldu. Şarkıcı, önceki gün bir mekanda Demet Akalın'ı dinlemeye gitti.

Akalın, ilk şarkısını söylerken Alişan'a hesap geldi. Neye uğradığını şaşıran şarkıcı, itiraz edince "Bizde böyle" cevabı aldı. 50 saniyede 4 bin lira hesap ödeyen Alişan, "Hesap krizi diye bir şey yok ortada büyük bir saygısızlık var" diyerek isyan etti.