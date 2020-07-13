Aydın İP Kongresi’nde gergin anlar yaşandı

Aydın İncirliova gerçekleştirilen İP Aydın İl Kongresi'nde İl Delegesi Ahmet Pehlivan'ın, İP Kurucu İl Başkanı Recep Taner'in daha önce Süleyman Demirci'ye desteğini açıkladığını hatırlatması tartışma yarattı. Pehlivan'ın "Tarafsız kalması gerekirken tarafsızlığını ve saygınlığını zedelemiştir" ifadeleri üzerine tansiyon yükseldi ve bazı delegeler kürsüye yürüdü. Bağrışmaların yaşandığı kongrede Ahmet Pehlivan'ın konuşmasına izin verilmedi. Ardından kürsüye çıkan Recep Taner, "Böyle konuşmalarla sıkıntı yaratmamak lazım" dedi.

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