Düğünlere özel denetmen

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte 1 Temmuz'da yeniden açılan düğün bahçeleri ve salonlarında fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyulmadığı haberleri gündem olurken, uyarıların ardından örnek düğünler de yapılmaya başlandı. Gecenin başında göstermelik mesafe ve maske kurallarını uygulayan bazı mekanların aksine, düğün bitene kadar kontrolü elden bırakmayan, aynı zamanda insanların da eğlenebilmesini sağlayan düğün bahçeleri de bulunuyor. Bir düğünler polis denetimine alınırken, İzmir'de bazı düğün salon ve bahçeleri ise polise ilave olarak düğünlerde kurallara uyulmasını sağlayan personel görevlendiriyor.

Düğünü baştan sona takip eden personel, sosyal mesafe ihlallerine hemen müdahale etti.

YENİ ASIR GÖRÜNTÜLEDİ

Yeni Asır, İnciraltı'nda yapılan örnek bir düğünü takip etti. Düğünü baştan sona davetlilerin arasına girerek takip eden personel, en ufak sosyal mesafe ihlalinde hemen müdahale etti. Ayrıca düğünde damat ve gelin dahil pistte aynı anda en fazla 10 kişinin oynamasına müsaade edildi. Bu arada düğün bahçesinde sık sık sahneden de anonslar yapılarak kurallara uyulması istendi. Düğün mekanının da her zamankinden daha çok masa yerleştirerek insanların toplu olarak değil ayrı ayrı oturmalarına imkan sağladığı gözlendi ve her masaya dezenfektan koyuldu. Bu arada düğüne ara ara uğrayan polisler de kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Polisler özellikle salon girişindeki Kovid-19 bilgilendirme afişlerine, sahne düzenine ve diğer hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına baktı. Temiz Bahçe Kır Düğünü Salonu'nun sahibi Dimo Haralambidi, "Pistte gelin ve damadın dışında en fazla 10 kişinin eğlenmesine müsaade edebiliyoruz. Onun dışında masaların etrafında ve boş alanlarda da dans edebiliyorlar" dedi.

Türkiye genelinde dügünlerde görev alan polisler, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

DAVETLİ SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

1200 metrekare genişliğe sahip bahçede önceki yıllarda 330 kişi ağırlayabildiklerini ve herkesin oturabilmesi için 33 masanın yeterli olduğunu ifade eden Haralambidi, "Şimdi herkesin mesafeli oturabilmesi için davetli sayısını düşük tutup masa sayısını artırıyoruz" ifadelerini kullandı.



YİYECEK İÇECEKLER kişiye özel dağıtılıyor

Her masada dezenfektan bulundurduklarını ve gecede misafirlere dağıtılan tüm yiyecek ile içeceklerin kişiye özel olduğunu vurgulayan mekan sahibi Dimo Haralambidi, "Açık hiçbir şey vermiyoruz. Tek kullanımlık bardak ve tabaklarda, kişi sayısına göre dağıtıyoruz. Düğün pastası yerine herkese ayrı ayrı tek kasede dondurma veriyoruz. Misafirlerin korkmadan yiyebilmesi için bu şekilde servis yapmayı uygun gördük. Ayrıca halk sağlığı için polislerin yaptığı denetimlerin de azaltılmaması gerekiyor" dedi.

Ercan AKGÜN