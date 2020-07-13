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Örgütten olmayan pilotların ilaçla sağlığını bozmuşlar

Örgütten olmayan pilotların ilaçla sağlığını bozmuşlar
Giriş Tarihi: 13.7.2020

FETÖ'nün itirafçı imamları, askeri okullarda okuyan adayların ilişiğinin kesilmesi ve TSK'daki pilotların engellenmesi amacıyla yapılanları anlattı. Örgüt, askeri okullara giren ve kendilerinden olmayan adayları sağlık raporlarıyla eledi. Bu kişilere mitral kapak yetmezliği, yüksek tansiyon, aort damarı genişlemesi ve benzeri teşhisler konularak TSK ile ilişiklerinin kesilmesi sağlandı. Daha sonra da teşhise bağlı ilaç kullananların kalp damarları genişledi ve sağlık sorunları baş gösterdi. Örgüt, bu konuda açılan davaların AYİM'de reddedilmesini de sağladı.

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