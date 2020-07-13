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Haberler Yaşam Sevgilisini ve kızını acımadan öldürdü

Sevgilisini ve kızını acımadan öldürdü

Sevgilisini ve kızını acımadan öldürdü
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Tekirdağ'da Murat K, bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile başlarından vurarak öldürdü. Tabancayla kendisini de başından vurarak intihara kalkışan Murat K. ağır yaralandı. Murat K'nin 1 Temmuz'da sosyal medya hesabının profil fotoğrafını tabanca fotoğrafıyla değiştirmesi dikkat çekti.

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