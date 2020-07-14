ADÜ salgına karşı B planını devreye aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, pandemi sürecinde üniversite hastanesinde B planını devreye soktuklarını söyledi.

2 AYDA TAMAMLANACAK

Türkiye'nin en modern üniversite hastanesi ek binasının yakında Aydınlılara sağlık hizmeti vereceğini söyleyen Rektör Aldemir, "Salgın sürecinde Türkiye, başarılı bir sınav veriyor" dedi. Devletin ardından Adnan Menderes Üniversitesi olarak salgınla mücadelede en başarılı üniversiteler arasında yer aldıklarını belirten Aldemir, "Bu süreçte üzerimize düşen B planını da uygulamaya koyarak, üniversite hastanemizin ek binasını modern yüksek teknolojiye haiz şekilde inşa ediyoruz. 14 Nisan'da inşaatına başlanan hastanemiz 2 ay içinde tamamlanacak" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE