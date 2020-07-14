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Haberler Yaşam ADÜ salgına karşı B planını devreye aldı

salgına karşı B planını devreye aldı

ADÜ salgına karşı B planını devreye aldı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, pandemi sürecinde üniversite hastanesinde B planını devreye soktuklarını söyledi.

2 AYDA TAMAMLANACAK
Türkiye'nin en modern üniversite hastanesi ek binasının yakında Aydınlılara sağlık hizmeti vereceğini söyleyen Rektör Aldemir, "Salgın sürecinde Türkiye, başarılı bir sınav veriyor" dedi. Devletin ardından Adnan Menderes Üniversitesi olarak salgınla mücadelede en başarılı üniversiteler arasında yer aldıklarını belirten Aldemir, "Bu süreçte üzerimize düşen B planını da uygulamaya koyarak, üniversite hastanemizin ek binasını modern yüksek teknolojiye haiz şekilde inşa ediyoruz. 14 Nisan'da inşaatına başlanan hastanemiz 2 ay içinde tamamlanacak" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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