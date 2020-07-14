  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Balayı yerine hastaneye

Balayı yerine hastaneye

Balayı yerine hastaneye
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Tokat'ta düğün sonrasında korona virüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat, Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Ankara'da düğün yapan çiçeği burnunda çift, damadın memleketi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine balayına gitmeye hazırlanan gelin ve damat ile yakınlarına korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yeni çiftin dışında, 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balayı yerine hastaneye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA