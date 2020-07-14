Balayı yerine hastaneye

Tokat'ta düğün sonrasında korona virüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat, Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Ankara'da düğün yapan çiçeği burnunda çift, damadın memleketi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine balayına gitmeye hazırlanan gelin ve damat ile yakınlarına korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yeni çiftin dışında, 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.