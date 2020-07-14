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Heybeliada’daki yangını çıkaran zanlı tutuklandı

Heybeliada’daki yangını çıkaran zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Heybeliada'daki yangın, yapılan müdahale sonrasında kısa sürede söndürülmüştü. Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden ikisi serbest bırakılırken, Sedat D. isimli şahıs mahkemedeki sorgusunun ardından, "Orman yakmak" suçundan tutuklandı. Sedat D. adliye çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Şuna bir tekme atmak istiyorum" dedi.

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