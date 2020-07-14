İşkencenin fotoğrafı!

Kırıkkale'de bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan genç adama şiddet uygulandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y'i iple asıp hem sözlü hem de fiziki olarak şiddet uyguladı. O anları ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladılar. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y. serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. Polis ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.