İşkencenin fotoğrafı!

Kırıkkale'de bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan genç adama şiddet uygulandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y'i iple asıp hem sözlü hem de fiziki olarak şiddet uyguladı. O anları ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladılar. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y. serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu. Polis ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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