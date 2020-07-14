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Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 14 Temmuz Salı hava durumu...

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika yağış uyarısı! İşte Salı ...

'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ve 'un batı ilçelerinde kuvvetli, ve çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte Salı ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 14 Temmuz Salı hava durumu...

14.07.2020, 09:01

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun'un doğu ve 'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), ve çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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