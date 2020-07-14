İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 14 Temmuz Salı hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.