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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 14 Temmuz Pazartesi!

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 14 Temmuz Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

14.07.2020, 09:59