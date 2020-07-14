Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 14 Temmuz Pazartesi!

Atv ekranların her sabah 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Karanlıkta kalan çözülemeyen dosyaları, faili meçhul cinayetleri aydınlığa kavuşturan Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 14 Temmuz Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...
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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?
13 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Pusuya düşürüldü, silahla öldürüldü! Görgü tanıkları konuştu! 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu?
ABD'de dün ortaya atılan Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, Müge Anlı'dan vatandaşlara uyarı geldi. Usta gazeteci Müge Anlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında skandal olay hakkında açıklamalar yaptı ve olayın nasıl gerçekleştiğin anlattı.
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