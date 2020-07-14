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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 14 Temmuz Pazartesi!

ile canlı izle 14 Temmuz Pazartesi!

Atv'nin sevilen programı ile 'te bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 14 Temmuz Pazartesi!

14.07.2020, 09:59

Atv ekranların her sabah 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Karanlıkta kalan çözülemeyen dosyaları, faili meçhul cinayetleri aydınlığa kavuşturan Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Hangi konular ele alınacak? İşte 14 Temmuz Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

13 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Pusuya düşürüldü, silahla öldürüldü! Görgü tanıkları konuştu! 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu?

ABD'de dün ortaya atılan Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, Müge Anlı'dan vatandaşlara uyarı geldi. Usta gazeteci Müge Anlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında skandal olay hakkında açıklamalar yaptı ve olayın nasıl gerçekleştiğin anlattı.

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