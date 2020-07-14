Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

Atv ekranların her sabah 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Karanlıkta kalan çözülemeyen dosyaları, faili meçhul cinayetleri aydınlığa kavuşturan Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Hangi konular ele alındı? Eşi Murat Kaya Müge Anlı'ya başvurmuş ve 16 Haziran'da Songül Kaya'nın kaybolduğunu ifade etmişti. Müge Anlı izleyicileri tarafından bulunan Songül Kaya, ikinci kez evden kaçmış ve ardında 2 çocuk ve bir gözü yaşlı eş bırakmıştı. Müge Anlı, Songül Kaya'yı ikinci kez buldu. İşte 14 Temmuz Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...İşte 14 Temmuz Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

13 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Pusuya düşürüldü, silahla öldürüldü! Görgü tanıkları konuştu! 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu?

ABD'de dün ortaya atılan Wayfair skandalı dünya gündemine bomba gibi düşerken, Müge Anlı'dan vatandaşlara uyarı geldi. Usta gazeteci Müge Anlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınında skandal olay hakkında açıklamalar yaptı ve olayın nasıl gerçekleştiğin anlattı.