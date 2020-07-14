Serebral palsi nedir? Beyin felci nasıl tedavi edilir?

Serebral Palsi olarak bilinen beyin felci, doğum sonrasında ya da doğum sırasında beyne oksijen gitmemesi sonucu ortaya çıkıyor. Diğer adı Statik Ensefalopati olan bu beyin hasarı bebek ve çocuklarda görülüyor. Kas kontrol yetersizliği olan hastalık nasıl tedavi ediliyor? İşte detaylar...

Serebral Palsi beyinde oksijensiz kalma gibi nedenlerle oluşan hasarların beyin ve kas grubu arasındaki iletişimi etkilemesi ve kasların kullanımında güçlük çekilmesine yol açan nörolojik bir rahatsızlıktır.



Diğer adı Statik Ensefalopati olan bu beyin hasarı bebek ve çocuklarda görülmektedir.



Genellikle erken fatal dönem ve 5 yaşa kadar görülen Serebral Palsi oksijen yetersizliğinin yanı sıra enfeksiyon ve beyin anomalilerinde de ortaya çıkmaktadır.



Serebral Palsi, bazı durumlarda tek bir nedene, bazı durumlarda birden çok hasara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Doğum sırasında ve sonrasında bebeklerin yeterli oksijeni alamaması, enfeksiyon gelişmesi, pıhtılaşma problemleri, düşük kilo, yüksek ateş ya da beyin travmaları hastalığın en sık görülen nedenleri arasında bulunmaktadır.



Yeni doğan bebeklerin ortalama yüzde 20'sinde bu nedenlere bağlı olarak Serebral Palsi görülmektedir.



Hamilelik sırasında ise kızamıkçık, kanamalar, enfeksiyonlar, tansiyonun çok düşmesi ya da yükselmesi, genetik bozukluklar ve kan uyuşmazlıkları Serebral Palsi'ne neden olabilmektedir.



SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Serebral palsi belirtileri hafif ila şiddetli arasında geniş bir yelpazede yer alır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazı insanlar yürümek ve oturmakta zorluk çekerken, diğerleri nesneleri kavrama ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Belirtiler zamanla daha şiddetli hale gelebilir veya hafifleyebilir. En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır:



• Yuvarlanma, tek başına oturma veya sürünme gibi motor beceri gelişiminde gecikmeler

• Kas tonusunda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi değişiklikler

• Konuşma gelişiminde gecikmeler ve konuşma zorluğu

• Kaslarda spastisite adı verilen sertlik ve abartılı refleksler

• Ataksi olarak adlandıran kas koordinasyonu zayıflığı

• Titreme ve istemsiz hareketler

• Sık sık düşme

• Yutma problemleri

• Vücudun bir tarafını tercih etme, örneğin nesneleri hep aynı elle tutma

• Nöbet, zihinsel yetersizlik ve körlük gibi nörolojik problemler



Serebral palsili çoğu çocuk hastalıkla doğar, fakat aylar veya yıllar sonrasına kadar bir hastalık belirtisi göstermeyebilir. Belirtiler genellikle çocuk 3 veya 4 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar.



SEREBRAL PALSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Hareket ve duruş bozukluklarına neden olan ve farklı aşamalarda farklı belirtiler gösteren beyin felcinin kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte modern tıbbın destek tedavileri, fizyoterapiler ve ilaç tedavisi ile hastaların yetenek ve becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.