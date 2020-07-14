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Sosyal mesafesiz halay pes dedirtti

Sosyal mesafesiz halay pes dedirtti
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Korona virüs salgını ülkemizde hala etkisini sürdürürken bazı vatandaşların alınan önlemlere kulak asmadan vurdumduymaz tavırlar sergilemesi pandemi ile mücadeleye zarar veriyor. İstanbul Şile'de ortaya çıkan görüntüler, görenleri şaşırttı. Bir grup vatandaş korona virüs önlemlerini hiçe sayarak hep birlikte halay çekti. El ele tutuşarak halay çeken kişiler sosyal mesafeye uymazken, kimisinin maske dahi takmadığı görüldü.

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