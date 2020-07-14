Yaşlı çifte büyük tuzak

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Mehmet (66) ve Ümmügülsüm Ersoy (65) çifti, birikim ve kredi desteğiyle bir araba aldı. Ersoy çifti, geçtiğimiz Haziran ayında da ev almaya karar verdi. Aracı vasıtasıyla tanıştıkları ve acil paraya ihtiyacı olduğu için evini satmak istediğini söyleyen M.V. isimli şahısla 285 bin liraya anlaşan Mehmet Ersoy, ilk etapta kaparo ve tapu işlemleri için şahsa 30 bin 400 lira verdi. M.V'ye güvenmeye başlayan Ersoy çifti, henüz tapu işlemler yapılmadan ev fiyatından düşülmesi üzere 80 bin liraya saydıkları otomobilleri ile 5 bin lira da harçlık verdi.

SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Verilen paralara karşın satışın bir türlü gerçekleşmemesi Ersoy çiftini şüphelendirdi. Şahısla tekrar iletişime geçen Mehmet Ersoy, M.V. ile otomobil içerisinde görüştü. Ersoy, evin üzerinde haciz işlemi olduğu ve kaldırılması için 48 bin 200 TL gerektiğini söyleyen M.V'nin bu teklifini geri çevirdi. İddiaya göre, kabul etmemesi üzerine M.V. belinden çıkardığı tabancayı yaşlı adama dayayarak tehditte bulundu. Ardından bankaya giderek 50 bin lira kredi çeken Ersoy, bir daha şahsa ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Ersoy, şikayetçi olmak için soluğu karakolda aldı.



"3 GÜNDE 165 BİN LİRAYI GÖTÜRDÜ"

DAHA önce bir kez kalp krizi geçirip 2 kez anjiyo olduğunu ifade eden Mehmet Ersoy, verdiği paraların yanı sıra krediyle satın aldığı otomobilin ödemesinin halen devam ettiğini aktardı. "Bu kadar emek gitti" diyen Ersoy, "3 günde 165 bin lirayı götürmüş oldu. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.