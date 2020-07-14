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Haberler Yaşam Yüzlerce kişi maskesiz eğlendi

Yüzlerce kişi maskesiz eğlendi

Yüzlerce kişi maskesiz eğlendi
Giriş Tarihi: 14.7.2020

Önceki akşam İstanbul Kağıthane'de yapılan düğün eğlencesinde ise, korona virüsle mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kuralları umursayan olmadı. Pandemiye rağmen sokakta düzenlenen düğünde, yüzlerce kişi ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu. Risk grubunda olan yaşlıların ve çocukların da bulunduğu eğlence, kameralara yansıdı. İğne atsan yere düşmeyecek olan eğlencede dansöz de oynatan düğün sahipleri, adeta koronaya davet çıkardı.

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