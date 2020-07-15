Haberler Yaşam Alaçatı'da yakalandılar! İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkının ilk fotoğrafı

Alaçatı'da yakalandılar! İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkının ilk fotoğrafı

NBA’de ‘Cleveland Cavaliers’ forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin’in adı 3 hafta önce aşk dedikodusuna karışmıştı. Ancak Ebru Şahin magazin basınını “Boş haber yapmak daha kolay, ayıp” diye suçlamıştı. Cedi Osman da haberi yalanlamıştı. Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile görüntülendi.

15.07.2020, 10:10