  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Alaçatı'da yakalandılar! İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkının ilk fotoğrafı

'da yakalandılar! İşte ve aşkının ilk fotoğrafı

’de ‘’ forması giyen milli basketbolcu ile oyuncu ’in adı 3 hafta önce aşk dedikodusuna karışmıştı. Ancak Ebru Şahin magazin basınını “Boş haber yapmak daha kolay, ayıp” diye suçlamıştı. Cedi Osman da haberi yalanlamıştı. Cedi Osman, önceki akşam 'da oyuncu Ebru Şahin ile görüntülendi.

Alaçatı'da yakalandılar! İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkının ilk fotoğrafı

15.07.2020, 10:10

NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Hacımemiş'teki Boop adlı mekandaydı. Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiren ikili, mekandan aynı araçla ayrıldı.

Cedi Osman, görüntü vermemek için şoförden aracı mekanın kapısına kadar yanaştırmasını istedi. Ancak ikili trafik ışıklarında görüntülenmekten kurtulamadı. Fotoğraf çeken muhabirlere el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanmasıyla hızla uzaklaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alaçatı'da yakalandılar! İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkının ilk fotoğrafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA