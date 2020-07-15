Ekonomi Üniversitesi 35 proje ile zirvede

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) gençlere yenilikçi bakış açısı kazandırmak ve onları girişimciliğe yönlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği "Bu Gençlikte İş Var Girişimcilik Programı"na, İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) gençler damga vurdu. Bu yıl 183 üniversitenin yer aldığı programda İEÜ, geliştirilen 35 yeni fikirle en çok projenin üretildiği üniversite olmayı başardı. Korona virüs nedeniyle online düzenlenen ödül töreninde, proje sayısındaki birincilik ve gençlere verilen destek dolayısıyla, üniversite adına Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar tebrik edildi. Şimdiye dek birçok gencin projesini hayata geçirmesine olanak sağlayan TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var Girişimcilik Programı'na, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 694 proje başvurusu yapıldığı öğrenildi.