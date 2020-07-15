JAK timleri Fethiye’de görevde

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, göreve başladı. Ölüdeniz Karakol Komutanlığı'nda konuşlanan 12 kişilik JAK timi, dünyaca ünlü Likya Yolu, Kelebekler Vadisi, Kabak koyu ve Babadağ bölgelerinde meydana gelebilecek kayıp ya da düşme olaylarına hızlı şekilde müdahale edecek.

MURAT YALÇIN