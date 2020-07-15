Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 15 Temmuz Çarşamba!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da dün; Eşi Murat Kaya Müge Anlı'ya başvurmuş ve 16 Haziran'da Songül Kaya'nın kaybolduğunu ifade etmişti. Müge Anlı izleyicileri tarafından bulunan Songül Kaya, ikinci kez evden kaçmış ve ardında 2 çocuk ve bir gözü yaşlı eş bırakmıştı. Müge Anlı, Songül Kaya'yı ikinci kez buldu. İşte 15 Temmuz Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NE OLDU?

Eşi Murat Kaya Müge Anlı'ya başvurmuş ve 16 Haziran'da Songül Kaya'nın kaybolduğunu ifade etmişti. Müge Anlı izleyicileri tarafından bulunan Songül Kaya, ikinci kez evden kaçmış ve ardında 2 çocuk ve bir gözü yaşlı eş bırakmıştı. Müge Anlı, Songül Kaya'yı ikinci kez buldu.