Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Programda yer verdiği konu ve konuklarla güne damgasını vuran Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Şüpheli bir kayıp, endişeli bir eş. Şaşırtıcı iddialar, ilginç ayrıntılar. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın başına ne geldi? Nerede nasıl kayboldu? En son kim gördü? Kamera görüntüleri, arkadaşlarının şüpheleri. Pusuya düşürülen 23 yaşındaki bir genç! İntikam, kıskançlık, yasak ilişki. 23 yaşındaki Hasan Ay cinayetinde katil kim? İşte 15 Temmuz Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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Eskişehir'de annesi ile yaşayan 13 yaşındaki Melis Aygün, 3 gün önce yaşadığı evden ayrıldı. Melis'i 26 yaşındaki sevgilisi Murat adlı kişi mi kaçırdı? İki çocuk annesi Aycan Babacan 12 gün önce yaşadığı evden eşinin ilgisizliği yüzünden ayrıldığını belirten bir not bırakarak gitti. ''çok bunaldığını'' söyleyen Aycan Hanım'ı aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Şüpheli kayıp Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı konuştu. Arkadaşının ''Süleyman'ın 8 kadın ile ilişkisi vardı'' sözleri herkesi şaşırttı. İsmini vermek istemeyen İş arkadaşı, Süleyman Bey'in komşusundan şüphelendiğini belirterek konuşmasını bitirdi. 12 gündür kayıp olan Aycan Hanım bulundu! Telefonla canlı yayına bağlanan Aycan Babacan, eve dönmek istemediğini, boşanmak istediğini dile getirdi