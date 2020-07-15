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Haberler Yaşam Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! Mahkeme tarihi belli oldu

ve hakim karşısına çıkacak! Mahkeme tarihi belli oldu

Sevgilisi ’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu , 2021 günü hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Ozan Güven’in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna gönderilen dosyanın sonucunun beklenmesini istedi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberi...

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz hakim karşısına çıkacak! Mahkeme tarihi belli oldu

15.07.2020, 13:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu Ozan Güven'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Ozan Güven'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden Yoksun kılma kasten yaralama hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava, 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

21 OCAK'TA GÖRÜLECEK

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı kabul ederek tarafların müdahil olduğu dosyanın 21 Ocak 2021 günü görülmesine karar verdi.

Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna gönderilen dosyanın sonucunun beklenmesini istedi.

DİLEK YAMAN/SABAH

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