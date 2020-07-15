Seray Yemek’ten salgın döneminde vakumlu paketlerde kişiye özel lezzetler

Tire merkezli Seray Yemek, pandemi döneminde attığı adımlarla dikkat çekiyor. Yılmaz Kocaoğlu'nun önderliğinde 2005 yılından bu yana hizmet veren firma, sektöründe önemli bir yeniliğe imza atarak vakumlu paketleme makinesini hayata geçirdi. 15 yıldır catering, fast food ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Yılmaz Kocaoğlu, "Vakumlu paketleme makinesi ile hijyenik şartlarda hazırladığımız yemekleri her türlü toplu organizasyonlarda 'kişiye özel' konseptle müşterimize ulaştırıyoruz" dedi. Dünya ölçeğinde yaşanan pandeminin sektöre yansımalarını yakından takip ettiklerini belirten Kocaoğlu, "Kendilerini yenilemeyen veya günün şartlarına uymayan firmalar varlıklarını uzun süre devam ettiremezler. Seray Yemek olarak, bu dönemde oluşan yüksek müşteri hassasiyetinin farkındayız. Gıda mühendislerinin gözetiminde, hijyenik şartlarda hazırlanan yemeklerimizin üzerleri otomatik dolum makinelerinde 'termo form' ile kaplanıp, vakumlu paketleme makinemizde servise hazır hale geliyor. Hava ile teması kesilen yemeklerimiz hem tazeliğini hem de sıcaklığını en az 6 saat koruyabiliyor. Bu alanda teknolojik yatırım yapan ilk firmalardan biriyiz" ifadelerini kullandı.





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Kocaoğlu, "Fabrika yemekleri, toplantı, düğün, davet organizasyonları, taziye yemekleri, şenlik ve benzer etkinliklerde müşterilerimizden gelen talebe göre hizmet veriyoruz. Profesyonel ekibimizle toplu tüketim yerlerine taşımalı sistemle hazır yemek ulaştırıyoruz. Fabrikalar gibi müşteri mutfaklarında da isteğe göre faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanında soğuk sandviç ve kumanyalar hazırlıyoruz. Faaliyet alanımızda, TSK'nın kantin ve kafeterya işletmeciği de bulunuyor" diye konuştu.