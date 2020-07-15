Vertigo belirtileri nelerdir?

Baş dönmesinin tıbbi ismi vertigonun çift görme, yüzde uyuşma ya da mimiklerde kuvvetsizlik, dilde peltekleşme, yutmada güçlük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Vertigo başlıca merkezi sinir sistemi ve iç kulak hastalıklarından dolayı kaynaklanır. Vertigonun neden olan rahatsızlıklara göre çeşitleri bulunmaktadır.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vertigonun en önemli belirtisi tekrarlayan baş dönmeleridir. Birçok hasta bu baş dönmesini gece uyurken bile uyandıran bir dönme olarak anlatmaktadır.

5-10 saniye süren anlık dönmeler yaşanabilir. Kafa sabitlenince baş dönmesinin geçtiğini ama kafa hareket ettiğinde baş dönmesinin tekrarlandığını belirtirler. Çok hafif baş hareketleri, eğilip kalkma gibi eylemler kısa süren baş dönmeleri yaratmaktadır. Bu durum gün içinde devam etmektedir.

VERTİGO NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Vertigo soğuk algınlığı, tümörler veya enfeksiyon gibi farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, altta yatan hastalığa göre ilaç veya farklı tedavi yöntemleri izlenir.

Baş dönmesi sorununu azaltmak veya ortadan kaldırmak, denge fonksiyonlarını en güvenli şekle getirmektir. Eğer, iç kulaktaki kristallerin yer değiştirmesine bağlı olarak gerçekleşiyorsa tedavi kristallerin yeniden konumlandırılmasını içerir.