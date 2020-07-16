Çay ağacı yağının faydaları nelerdir?

Yüzyıllar önce gemiciler tarafından keşfedilen çay ağacı yağının asıl adı melaleucadır.

Birçok cilt problemine çözüm getiren çay ağacı yağının anavatanının Avustralya olduğu biliniyor.

Antiseptik göstermesi nedeniyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılan çay ağacı yağı, çay ağacı bitksinin yapraklarından damıtılarak üretiliyor.

ÇAY AĞACI YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Birçok cilt problemlerine iyi gelen çay ağacı yağı aynı zamanda nezle,grip gibi rahatsızlıklar için de buhar tedavisi olarak kullanılır. Banyo suyuna eklenilen birkaç damla çay ağacı yağı bronşları açmaya yardımcı olur.

Uçuklu olan bölge temizlendikten sonra bölgeye sürülen çay ağacı yağı uçuğun iyileşmesine yardımcı olur.

Sürekli kırılan tırnaklara düzenli bir şekilde masaj yaparak uygulandığında tırnakların sağlıklı uzamasını sağlar.

İltihap giderici özelliği ile suya karıştırılan çay ağacı yağı ağız iltihapları için gargara olarak da kullanılır.

Sivilceli bölge üzerinde düzenli olarak kullanılan çay ağacı yağı hızlı bir şekilde etki gösterir ve sivilceli bölgeyi temizler. Kullanımına devam edildiği takdirde iz ve siyah nokta gibi problemlere de iyi gelir.

Ayakta ve elde çıkan siğillerin üzerine sürülen bu yağ aynı zamanda siğillerin kurumasına da yardımcı olur.

Düzenli olarak kırışık olan bölgeye uygulandığında kırışıklık tedavisinde de etkisini gösterir.

Ayaklar iyice yıkanıp kuruduktan sonra enfeksiyonlu bölgeye sürülen yağ ayak ve tırnak mantarı için de iyileştirici etkiye sahiptir.